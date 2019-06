Zij schopte het tot hoogste vrouw bij marine: 'Het is allang geen mannenwereld meer'

Falen

Of mannen weleens moeite met haar hebben omdat ze een vrouw is? "Eigenlijk niet, omdat ik vanuit mijn ervaring mijn functies bekleed. Dat wordt eigenlijk wel geaccepteerd."

Dat was weleens anders. Sinds 1983 worden vrouwen als adelborsten toegelaten op het Koninklijk Instituut voor de Marine. Ze hoort bij de eerste vrouwen die de reguliere officiersopleiding mochten doen. "Je had toen twee stromingen. De ene club vond het een fantastisch idee dat er vrouwen werden toegelaten, maar er was ook een groep die het niets vond. Zij hoopten dat de vrouwen zouden falen."

Man versus vrouw

Dat laatste gebeurde niet. Integendeel, zegt ze: je ziet op steeds meer plekken vrouwen. "De marine is allang geen mannenwereld meer. De verhouding is nog niet 50-50, maar het is eigenlijk geen issue meer of je man of vrouw bent. Als je goed bent, wordt dat door iedereen gewaardeerd."

Of ze nu hoopt dat de hoogste militair van ons land ook een vrouw wordt? "Ik kies meer voor de ervaring en deskundigheid. Of dat een man of vrouw is, maakt me niet zoveel uit."