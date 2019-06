Strafrechtelijk onderzoek naar lekken in WODC-affaire

In december 2017 kwam een interne klacht van WODC-medewerkster Marianne van Ooyen over oneigenlijke beïnvloeding van ambtenaren op onafhankelijk onderzoek door het WODC terecht bij Nieuwsuur. Dat kwam via andere kanalen dan van Van Ooyen zelf.

'Ondermijnend voor het onderlinge vertrouwen'

Grapperhaus zegt nu tegen Nieuwsuur: "Het verstrekken van dergelijk informatie aan derden staat op gespannen voet met de integriteit die de overheid dient te waarborgen als goed werkgever. Het lekken van informatie is ondermijnend voor het onderlinge vertrouwen en bovendien schaadt het in veel gevallen de privacy en het veiligheidsgevoel van medewerkers of andere betrokkenen."