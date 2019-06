Unieke vondst in Haarlem: oudste röntgenfoto's ooit gemaakt

Op één van de foto's is de hand van Bertha te zien, de vrouw van Röntgen. "Die foto maakte toen een verpletterende indruk", vertelt Trienke van der Spek, hoofdconservator van het museum.

De foto's zijn onderdeel van het nalatenschap van Nobelprijswinnaar Hendrik Antoon Lorentz. Hij was een eeuw geleden directeur van het natuurkundige laboratorium van het museum. De stukken van Lorentz werden onlangs voor het eerst geregistreerd in de computersystemen van het museum.

'Totaal niet verwacht'

Van der Spek: "In één van die stukken zat opeens een envelop met negen röntgenfoto's. We hadden dat totaal niet verwacht, niemand had de envelop eerder gezien. Het was zo'n onverwachte vondst dat we eerst goed hebben uitgezocht wat er nou eigenlijk op te zien was."