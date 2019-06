'Lieve Mona' werd een icoon: 'Door haar ging een wereld voor me open'

Toen ze vijftien was, was 'de emmer vol' en schreef ze een brief aan Kessels. "Ik schreef hoeveel pijn ik had door die pesterijen. Ik werd nagekeken en de mensen staken de tong naar me uit. Het zat me zo hoog."

Steekje los

Een antwoord kreeg ze toen ze Story een maand later opensloeg en haar brief zag afgedrukt. "Mona zei dat ik het me niet moest aantrekken. Dat kinderen niet beseffen hoeveel pijn ze je doen en dat bij volwassenen een steekje los zit als ze je pesten. Ook voorspelde ze dat ik vast een leuke man tegen zou komen."

Het antwoord van Kessels betekende veel voor Maddie. "Het gaf me steun. Ik werd zelfverzekerder. Mijn ouders zeiden ook wel dat ik het me niet aan moest trekken. Maar de manier waarop Mona het verwoordde, raakte me pas echt." Bovendien kwam de voorspelling uit. Drie jaar later ontmoette Maddie de man met wie ze na 41 jaar nog steeds samen is.