Partij voor de Dieren eist onderzoek naar gebrekkig toezicht NVWA op de vleessector

Daarmee reageert de partij onder meer op het nieuws dat dierenartsen van de NVWA de export van zieke en zwakke dieren naar slachthuizen in België en Duitsland toestaat. Uit gegevens in handen van RTL Nieuws blijkt dat de NVWA tientallen meldingen per jaar krijgt uit de buurlanden, maar niet in staat is transporten van zieke dieren te voorkomen.

PvdD-Kamerlid Esther Ouwehand is niet te spreken over de lakse houding van de toezichthouder: "De NVWA staat erbij, kijkt ernaar en zet nota bene een krulletje voor akkoord.