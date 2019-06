Zes jaar cel geëist voor doodrijden 8-jarige jongen

Fles wodka

B. vindt het verschrikkelijk wat er is gebeurd, zei hij tegen de rechter. Hij had veel stress omdat hij zijn baan dreigde kwijt te raken. Alcohol en een stukje rijden met de auto brachten hem ontspanning. "Dat is geen goede combinatie", zei de rechter tegen hem. "Nee, dat is absoluut niet goed", antwoordde B.

“B. is doelbewust met een fles wodka de auto in gestapt”, zei de officier van justitie. "Ook heeft hij meerdere keren gedaan alsof hij openheid van zaken heeft gegeven, terwijl hij aantoonbaar loog."

B. vertelde aanvankelijk dat hij op een feestje had gedronken en dat de gastvrouw hem flinke glazen had geschonken. Daarna veranderde hij die verklaring en zei dat hij naar een café was gegaan. Pas later gaf hij toe dat hij met een fles wodka was gaan rijden.

Huilen

De advocaat van B. noemt het "niet handig" dat hij zijn verhaal had aangepast. "Maar verder heeft hij openheid van zaken gegeven en spijt betuigd." De advocaat noemde een voorwaardelijke celstraf en een taakstraf passender.

Op het moment dat B. de rechtszaal werd binnengebracht, werd hem vanaf de publieke tribune toegeschreeuwd dat hij een ''moordenaar en een klootzak is''. "Dat raakt me heel erg", zei B. tegen de rechter. Aan het einde van de zitting zocht hij huilend oogcontact met de tribune, boven hem achter glas.