Nieuwe verdachte aangehouden voor 'vergismoord' op Stefan Eggermont

De politie heeft een 31-jarige man aangehouden die ervan wordt verdacht betrokken te zijn bij de 'vergismoord' op Stefan Regalo Eggermont in Amsterdam in juli 2014. Die werd in zijn eigen straat achter het stuur doodgeschoten, omdat de daders dachten dat hij iemand anders was.

De politie meldt dat er op 3 juni een nieuwe verdachte is aangehouden in het onderzoek naar de moord op Eggermont. Deze 30-jarige man wordt ervan verdacht dat hij het moordwapen heeft geleverd. Hij is inmiddels voorgeleid aan de rechter-commissaris en blijft voorlopig vastzitten. Geheim berichtenverkeer De politie kwam de nieuwe verdachte op het spoor door geheim berichtenverkeer tussen criminelen, dat door specialisten is ontsleuteld. Eerder arresteerde de politie Iliass K. op verdenking van betrokkenheid bij de moord op Eggermont. K. is volgens het Openbaar Ministerie de organisator van meerdere liquidaties geweest. Lees ook: Verdachte gepakt voor moord onschuldige Eggermont Blauwe Fiat De 30-jarige Eggermont kwam op de fatale avond thuis van een avondje voetbal kijken. Nadat hij zijn auto had geparkeerd, werd hij achter het stuur doodgeschoten. Per ongeluk, want de schutter had het naar alle waarschijnlijkheid eigenlijk op een crimineel uit de buurt gemunt, die net als Eggermont in een blauwe Fiat Punto reed. Lees ook: Verder leven na de moord op haar man en zijn papa: 'Wil jij mijn tweede vader zijn?'