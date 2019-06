Zenuwslopend: Willem (17) moest extra lang wachten op examenuitslag

Nerveus

Willem is één van die leerlingen. Als we hem rond kwart over twee 's middags bellen (op de telefoon van zijn moeder, zodat hij op zijn eigen nummer bereikbaar blijft), zit hij thuis te gamen. "Ik probeer mezelf af te leiden, want ik ben eigenlijk toch wel heel nerveus."

Op zijn telefoon stromen de appjes binnen van klasgenoten die in hetzelfde schuitje zitten. "Iedereen baalt dat het zo lang duurt. Je zou denken: de overheid regelt dit, dus dat komt wel goed. Maar niet dus. Dit is wel een heel onhandig moment om een steekje te laten vallen."

Herkansing

Willem zou al ruim een uur geleden gebeld worden door zijn mentor met de uitslag. "Ik ben sowieso wel gespannen, want ik sta er niet fantastisch voor. Maar ik heb nog wel goede hoop."

Iets na half drie komt het verlossende woord alsnog, en blijkt dat Willem nog meer pech heeft. Hij is (nog) niet geslaagd. "Ik fiets dadelijk naar school voor mijn cijferlijst, dan hoor ik welk vak ik kan herkansen."