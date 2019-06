'Mijn verstandelijk beperkte zoon is agressief, maar daar praat ik niet over'

"We hebben geen idee wanneer we hem te veel informatie geven of wat er precies voor zorgt dat hij overprikkeld raakt", zegt Angelique. "Wel weten we dat de agressie begon toen hij van school ging. Toen was hij 18. Hij moest vanaf dat moment de hele week naar de dagbesteding. De eerste maanden ging dat heel goed, maar na een maand of drie, vier ging hij bijvoorbeeld met zijn beker gooien."

Blauwe armen

Erger was dat de agressie zich ook 'tegen ons keerde', zegt Angelique. "Ik had soms blauwe armen omdat hij mij kneep. Gelukkig zijn wij met zijn tweeën, mijn man kan hem fysiek aan. Die houdt hem vast totdat de agressie wegzakt."

"Maar ook op de dagbesteding was de situatie onhoudbaar. We hadden daar heel veel gesprekken, maar er liepen nog vijf andere kinderen rond van wie de veiligheid ook gewaarborgd moest worden. Als er dan iemand met een zaag of een beitel gooit, dan kan dat niet."

Frustrerend

Carel van de dagbesteding halen bleek ook de oplossing voor zijn agressie. "Waarom hij daar zo'n moeite mee had, weten we niet. Waren er te veel prikkels voor hem? Snapte hij niet wat de patronen waren? Is er iets gebeurd wat hij niet leuk vond? We willen heel graag in zijn hoofd kunnen kijken, daarom staat hij nu ook op een wachtlijst voor een onderzoek naar zijn prikkelverwerking. Als ouder hou je van je kind, je wil hem kunnen helpen. Dat we hier niets mee kunnen, is heel frustrerend."