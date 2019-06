Aangepaste stint deze week gekeurd door RDW

Dat zegt de bedenker en fabrikant van de stint, Edwin Renzen, tegen RTL Nieuws. Hij bevestigt daarmee berichtgeving in het AD.

Pre-keuring

Het gaat volgens Renzen om een 'pre-keuring'. "We hebben vanochtend een eerste voertuig aangeleverd bij de RDW. Die gaan het voertuig keuren en dan komt daar een oordeel uit en horen we of we dingen moeten aanpassen."

De RDW bevestigt dat. "Dit is nog niet de formele beoordeling door de RDW. Daarvoor moet er eerst sprake zijn van een formele aanvraag voor de stint. Die heeft de fabrikant nog niet ingediend." De nu gedane beoordeling stelt de fabrikant in de gelegenheid te checken of hij op de goede weg is met zijn aanpassingen.

Nieuwe eisen

"We hebben het nieuwe voertuig nagenoeg volgens alle nieuwe eisen gebouwd. Zo remt de verbeterde stint niet langer op de motor", zegt Renzen.