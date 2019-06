Staatssecretaris Snel wil toeslagenwet op de schop: 'Mensen zijn tekortgedaan'

'Zeer teleurgesteld'

Snel is verantwoordelijk voor de Belastingdienst, die volgens hem met een 'tunnelvisie' de regels over de toeslagen toepast. Honderden gastouders raakten die toeslag kwijt omdat het leek dat zij fraudeerden.

In afwachting van een oplossing laat hij nu alvast de invordering stopzetten van wat teveel aan toeslagen zou zijn uitgekeerd. Voor later sluit hij een schadevergoeding of een andere tegemoetkoming niet uit.

De advocaat van die ouders – die al jarenlang procedeert tegen de overheid vanwege de onrechtmatige stopzetting van toeslagen- laat aan RTL Nieuws weten 'zeer teleurgesteld' te zijn dat staatssecretaris Snel nog steeds niet met een concrete oplossing komt voor mensen die gedupeerd zijn.

Wat is er aan de hand?

Snel kwam in politieke problemen toen RTL Nieuws en Trouw onthulden dat onderzoek werd gedaan naar de vraag of 'tweede nationaliteit' een rol speelde in een doorgeschoten, onrechtmatige aanpak van fraude.