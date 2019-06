Gezin ontvlucht huis voor processierups: 'Mijn zoontje schreeuwde het uit van pijn'

Overal zitten ze. In de bomen, op de muren, onder de rolluiken, in huis. De plaag van de processierupsen is gekmakend, zeggen inwoners van de Tilburgseweg-Oost in Eindhoven.

Trekken het niet meer

Eindhovense Robin van de Laar is met haar man, die ook Robin heet, en hun twee jonge kinderen zelfs haar huis ontvlucht.

"We hebben een paar dagen op een camping gezeten in Zeeland en nu logeren we even bij mijn zus. We trekken het thuis gewoon niet meer. Mijn zoontje Jayden (2) heeft dagenlang alleen maar gehuild en is zelfs bang in ons eigen huis."