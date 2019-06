Paarden slaan op hol en rennen publiek in: twee gewonden

Een derde persoon werd ter plaatse geholpen door ambulancepersoneel. Dat bevestigt een woordvoerder van de veiligheidsregio na berichten in regionale media.

Waardoor de paarden op hol sloegen is niet bekend. Volgens de woordvoerder is er nog overleg gaande of het evenement doorgaat of wordt afgeblazen. De organiserende menclub Helderse Voerluu en de manege waren niet bereikbaar voor commentaar.

Hindernissen

Bij de marathon moeten deelnemers een parcours over de weg afleggen en daarna op het terrein van de manage zes hindernissen nemen. Ze moeten dit doen in een zo snel mogelijke tijd. Volgens de organisatie gebeurde het ongeluk vrij vroeg en was het nog rustig.

Tegen RTV Oost zegt voorzitter Udo Rovers dat het de eerste keer is dat er een ongeluk is geweest. "We houden de menmarathon al 25 jaar en er is nog nooit iets misgegaan."