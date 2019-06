'Lieve Mona' neemt afscheid: 'Misschien nog een week te leven'

Lezers deelden in totaal 25 jaar lief en leed met haar door brieven te schrijven die altijd begonnen met dezelfde twee woorden: Lieve Mona. Kessels (87) beantwoordde alle brieven persoonlijk. Story had in die tijd een hoge oplage, in de toptijd zo'n 700.000 stuks. In 1999 stopte ze en in 2006 keerde ze tijdelijk terug.

300.000 brieven

In een interview met NRC Handelsblad zei ze twee jaar geleden dat ze in totaal bijna 300.000 brieven heeft gekregen. Ze gingen over van alles: eenzaamheid, seksuele verlangens, maar ook over carrières en samenwonen.

"Ik kreeg veel brieven van vrouwen in de trant van: mijn man is hier niet zo blij mee. Als ik dan antwoordde: 'Volg je eigen gevoel', kreeg ik wel eens commentaar: 'Moet jij nou die vrouw uit haar huis praten?' Ik heb mensen nooit willen beïnvloeden. Ik probeerde altijd hun kern te zien", zei ze in NRC.