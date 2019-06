Borsato bevestigt verrassingsoptreden op Pinkpop

Dagblad De Limburger meldde gisteren al dat Borsato als verrassing zou optreden op het festival in Landgraaf. Nu bevestigt de zanger het zelf op Twitter. 'En ik maar denken dat het geheim was', schrijft hij erbij.

Eerste keer

Het is voor het eerst dat Borsato Pinkpop aandoet. Hij heeft op dit moment een hit met Armin van Buuren en zangeres Davina Michelle, met het nummer Hoe het danst. Hij heeft net een reeks van vijf grote concerten in De Kuip in Rotterdam achter de rug.

Ook voormalig Van Halen-zanger David Lee Roth is zondagavond een van de gasten van Van Buuren. Hij maakte onlangs met de top-dj een remix van zijn hit Jump.