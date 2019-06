Belg wint bijna 1,4 miljoen bij eerste bezoek aan casino

Hij was nog nooit in een casino geweest, maar dat weerhield een jonge Belg er niet van om er een kansje te wagen. En met succes: hij liep na zijn eerste bezoek als miljonair de deur uit bij het Holland Casino in Breda.

Een 'jongeman' uit België die verder anoniem blijft, won gisteravond de Mega Millions Jackpot, meldt BN De Stem. Hij cashte daarmee liefst 1.381.724,60 euro. Champagne Volgens BN De Stem was het zijn eerste bezoek aan een casino. "Zo zie je maar dat je ook bij een eerste bezoek met de neus in de boter kunt vallen", zegt de casinomanager in de krant. Lees ook: Holland Casino komt met les voor beginners: 'Ze moeten veel uitgelegd krijgen' "Onder het genot van een glas champagne heeft de gast een cheque van bijna 1,4 miljoen euro belastingvrij overhandigd gekregen." Jackpot Eerder dit jaar won een andere Belg (uit Luik) ook de Mega Millions Jackpot. Na acht keer vijf euro in de speelautomaat te hebben gegooid was het raak in Holland Casino Valkenburg. Hij won daar ruim een miljoen euro. Op 19 december 2015 viel de hoogste jackpot uit de geschiedenis van het Mega Millions spel. Een fortuinlijke gast in Utrecht won maar liefst €3.650.609,85. Lees ook: Mathijs vergokte online een half miljoen: 'Ik heb mijn ouders kaalgeplukt'