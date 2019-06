Groningers gebeld door neppolitie: 'Uw familielid is overleden'

Een lugubere actie van een anonieme beller. Die belde mensen in Groningen op, deed zich voor als politieagent en vertelde vervolgens dat een familielid was overleden of ernstig gewond was geraakt.

De politie in Groningen heeft hier meerdere meldingen over gekregen, schrijven ze op Twitter. Buitenlands nummer Er zou gebeld zijn met een buitenlands nummer. De beller zei aan het einde van het gesprek dat de politie nog contact op zou nemen. 'Nooit per telefoon' De politie zegt zich voor te kunnen stellen dat dit 'verschrikkelijk verontrustende telefoontjes zijn'. "Maar we willen benadrukken dat wij dit soort gesprekken nooit per telefoon voeren. In het geval van slecht nieuws komen er politieagenten persoonlijk bij u langs."