Regen en harde windstoten: festivals en markten afgelast

Zand op de weg

Ook het verkeer heeft last van de wind. Het tramverkeer tussen Den Haag en Zoetermeer was urenlang gestremd nadat er een boom op de bovenleiding was gevallen.

De dijk tussen Enkhuizen en Lelystad is in beide richtingen dicht omdat er zand dat op de rijbaan is gewaaid. De weg blijft vermoedelijk tot de avond afgesloten.