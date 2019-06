'Wees voorzichtig met drakenadem-ijs'

View this post on Instagram

Vorige week kregen we een melding van een meisje dat ernstige brandwonden in haar mond gekregen heeft bij het eten van ‘drakenadem-ijs’. Drakenadem-ijs, (ook wel 'Dragon's Breath', 'Heaven's Breath' en 'nitro puff' genoemd) wordt steeds meer verkocht in kraampjes bij evenementen en op foodcourts. Het zijn kleurrijke balletjes die in een mengbeker worden gedaan en dan worden overgoten met vloeibare stikstof. De balletjes zijn zo koud dat ze een witte nevel uitstoten. Als je ze in je mond doet komt er dus ‘rook’ uit je mond. Vloeibaar stikstof heeft een temperatuur van -196 graden. Als je dit in je mond krijgt of doorslikt kan dit ernstige brandwonden in je mond, slokdarm en luchtwegen veroorzaken. De NVWA roept ouders en kinderen daarom op erg voorzichtig te zijn met dit soort producten. Als je ze toch wilt gebruiken, let dan heel goed op dat er geen vloeibaar stikstof meer op de balletjes zit, doe de balletjes heel voorzichtig in je mond en neem niet teveel tegelijk. #nvwa #voedselveiligheid #drakenademijs #dragonsbreath #heavensbreath #nitropuff #risico #stikstof #brandwonden #pasop