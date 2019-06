Plastic-etiquette op vakantie: plastic rietje kan echt niet meer

Plastic-dieet

In de zomermaanden, als er veel toeristen naar die plekken gaan, neemt de vervuiling volgens WNF met 40 procent toe. Hoog tijd dus dat ook toeristen kritisch kijken naar hun plasticgebruik, zegt de Plastic Soup Foundation.

Vandaag publiceren zij een zogeheten 'plastic-dieet'; een handleiding om zo min mogelijk plastic te gebruiken als je op vakantie gaat. Een selectie van de belangrijkste tips:

1. Neem geen wegwerpservies mee

"Wegwerpbekers zijn handig als je op reis bent, maar deze koffie-of sapbekers zijn bijna altijd van plastic. Zelfs papieren bekertjes hebben vanbinnen vaak een plastic laagje waardoor ze niet gerecycled kunnen worden. Herbruikbare koffiebekers heb je in alle soorten en maten en of je nou thee of een smoothie maakt, het gaat er allemaal in. Neem je beker altijd met je mee als je op stap gaat, dan spaar je ontzettend veel plastic uit.

En als je je eigen herbruikbare beker niet bij je hebt, weiger dan in elk geval de dekseltjes, roerstaafjes en rietjes van plastic. Dit zijn heel makkelijke aanpassingen om minder wegwerpplastic te gebruiken.

Hetzelfde geldt voor plastic vorken, lepels, messen en stokjes. Waarom zou je die gebruiken als je bijna alles-in-één kunt hebben, namelijk met een opvouwbare lepelvork van metaal.

2. Laat die hotelshampoo staan

"Als je in een hotel logeert, gebruik dan niet die kleine plastic flesjes met shampoo, conditioner, badschuim of bodylotion die in de badkamer staan. Neem je eigen hervulbare toiletspullen mee of gebruik zeep, shampoo en conditioner in vaste vorm, want als je je plastic voetprint wilt verkleinen, dan is een stuk zeep of shampoo het nieuwe vloeibaar!"

3. Neem je eigen koptelefoon of oordopjes mee

"In het vliegtuig of in de bus krijg je vaak oortjes aangeboden die niet lang meegaan en die ook nog eens van slechte kwaliteit zijn. Heb je je eigen koptelefoon of oortjes bij je, dan hoef je geen gebruik te maken van dit plastic aanbod. Hetzelfde geldt voor geluidsdempende oordopjes."

4. Smeer bewust

"Wist je dat je zonnebrandcrème niet alleen schadelijk kan zijn voor koraalriffen, maar ook voor je lichaam? Als je je insmeert om je huid te beschermen tegen die felle zonnestralen en vervolgens in het water springt of onder de douche stapt om het eraf te spoelen, draag je bij aan het megaprobleem van microplastics. Hier vind je een paar plasticvrije zonnebrand-alternatieven."