Hans was bij fatale Pukkelpop door noodweer: 'Er was paniek, chaos'

Vandaag gaat het terrein van Pinkpop open voor mensen die op de camping blijven overnachten. Vanwege het naderende noodweer adviseert de organisatie de bezoekers een uur later te komen, om 19.00 uur. Festivalgangers die onderweg zijn, wordt gevraagd te schuilen op de treinstations of in de auto. Voor degenen die al in Landgraaf zijn, is een opvanglocatie geregeld.

Inktzwart

Fledderus moet door dit soort berichten altijd terugdenken aan die inktzwarte dag op 18 augustus 2011. Het was de tweede dag van Pukkelpop in het Belgische Hasselt en die begon met mooi weer. "Vergelijkbaar met nu", zegt Fledderus. "Toen het een beetje begon te regenen, gingen mijn vrienden en ik schuilen in een van de tenten waar een podium was."