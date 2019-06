OM stuurt vermoorde Hümeyra na haar dood brief over contactverbod Bekir E.

750 euro

In de voorwaarden stond dat hij geen contact mocht opnemen met Hümeyra en haar familie. Tegen die straf ging E. in hoger beroep.

In de brief die het OM nu aan Hümeyra adresseerde staat dat dat hoger beroep is ingetrokken, en dat het contactverbod van E. in stand blijft. Ook zou Hümeyra een schadevergoeding krijgen van 750 euro.

Reactie OM

Het OM bevestigt aan RTL Nieuws dat de brief verzonden is en zegt dat 'ten zeerste te betreuren'.

"Het is volkomen verkeerd dat de brief naar haar is verzonden. We gaan uitzoeken hoe dit heeft kunnen gebeuren. We hebben de familie uitgenodigd om in gesprek te gaan met de hoofdofficier en de officier die de zaak behandelt, om de gang van zaken te bespreken."

'Weer een fout, weer een sorry'

Volgens de advocaat van de familie weten de zussen van Hümeyra nog niet of ze daar behoefte aan hebben. "Weer een fout, weer een sorry. En dan?"

"Natuurlijk begrijp ik de uitleg van Justitie", zegt Stolk. "Er zijn twee verschillende systemen. Twee verschillende zaaknummers. De zaak van de stalking door Bekir E. En de zaak van de moord op Hümeyra. Deze zaken waren niet aan elkaar gelinkt. Maar juist bij Hümeyra hadden de zaken wel gelinkt moeten zijn."