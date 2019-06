Zoekactie in duinen en sloot naar vermiste Anja Schaap

De politie gaat vanochtend opnieuw uitgebreid zoeken naar de vermiste Anja Schaap. Dit keer wordt gezocht in een duingebied rond de Kanaaldijk. Ook wordt inmiddels gezocht in een sloot naast een camping. "Hier hebben we nog niet eerder gezocht."

Dat meldt de politie via Twitter. Eerder vandaag startte de politie een intensieve zoekactie in het duingebied rond de kanaaldijk. Zowel de politie, als het Veteranen Search Team, de KNRM en Staatsbosbeheer zijn bij de actie betrokken, meldde de politie eerder. Nu wordt het zoekgebied dus uitgebreid naar een nabijgelegen sloot. Ruim een week vermist Anja Schaap (33) wordt sinds vorige week vermist en haar familie maakt zich grote zorgen. Er is sinds vorige week dinsdagnacht 1.00 uur niets meer vernomen van de vrouw. Op dat moment verliet ze een café in haar woonplaats. De tas van Anja werd vrijdagmiddag gevonden in een sloot in de buurt van haar huis. Onder meer haar telefoon zat daarin. Een duikteam heeft toen de sloot onderzocht, maar Anja zelf werd niet gevonden. Lees Zoekactie naar vermiste Anja Schaap levert niks op Duinen Eerder deze week kreeg de politie nieuwe informatie waaruit bleek dat Anja die nacht ook nog is gezien op de Kanaaldijk in Katwijk. Daarop startte de politie een zoekactie in de Binnenwatering, maar dat leverde niets op. De zoekactie van vandaag concentreert zich op het duingebied ten noorden van de binnenwatering, rond een parkeerterrein genaamd Noordduinen. Lees ook: Anja (33) is al een week vermist: politie onderzoekt camerabeelden