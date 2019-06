22 kilometer meezwemmen met Maartens Elfstedentocht: 'Dan moet je wel gek zijn'

Dat betekent overigens niet dat ze een gezellig kletspraatje kunnen houden met Van der Weijden als ze samen met hem in het water liggen. Dat zal alleen maar afleiden voor Van der Weijden. "Ik blijf liever gefocust op het zwemmen."

Vorig jaar was ook de bedoeling dat mensen mee konden zwemmen, maar werd het iets anders georganiseerd. In elke plaats konden mensen 500 meter of 2 kilometer meezwemmen. Uiteindelijk ging dat niet door omdat enkele dagen daarvoor de poepbacterie in het water werd gevonden. Het was te gevaarlijk voor kwetsbare mensen die mogelijk wilden meezwemmen. Maarten moest de tocht alleen doen, en we weten hoe dat afliep.

Gezond en fit

Doordat het nu anders is georganiseerd, kan zo'n bacterie geen roet in het eten meer gooien. Voorwaarde om mee te doen is namelijk dat de deelnemers gezond en fit zijn. Een eventuele poepbacterie kan hen niet schaden. Ze moeten een gezondheidsverklaring inleveren en een testdag ondergaan waarin ze drie keer twee kilometer zwemmen. Tot nu toe is geen van de deelnemers afgevallen.

22 kilometer is lang niet zo veel als de 200 kilometer van Van der Weijden moet afleggen, maar het is een afstand die je zeker niet moet onderschatten, zegt hij. "Sommige mensen zeggen tegen mij dat ik gek ben. Maar je moet zeker ook gek zijn elf keer twee kilometer te zwemmen. Het is niet iets om op een blauwe maandag te denken, ik schrijf me in. Dan hou je het misschien een of twee keer vol. Maar meer niet. Je moet echt wel geoefend zijn."