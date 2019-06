Nieuwe zoekactie in water naar vermiste Anja Schaap

De politie is een nieuwe zoekactie gestart naar de vermiste Anja Schaap. Ze zoeken in de Binnenwatering in Katwijk. Van de vrouw is al een week niets vernomen.

Anja Schaap (33) is dinsdagnacht om 1 uur 's nachts bij een café in Katwijk voor het laatst gezien. Sindsdien zijn er al meerdere zoekacties naar de vrouw geweest. Tas met telefoon al gevonden De tas van Anja werd vrijdagmiddag gevonden in een sloot in de buurt van haar huis. Onder meer haar telefoon zat daarin. Een duikteam heeft toen de sloot onderzocht, maar Anja zelf werd niet gevonden. Een familielid gaf eerder aan dat ze dachten dat Anja misschien bij iemand in de auto was gestapt. Anja Schaap. © Politie Vanmiddag liet de politie weten dat uit nieuw onderzoek blijkt dat Anja dinsdagnacht om 3.45 uur nog is gezien op de Kanaaldijk in Katwijk. Daarom zijn ze daar nu in het water aan het zoeken.