Politie bevestigt: patiënt kliniek Den Dolder niet teruggekomen van verlof

"Zo is er gekeken of hij bijvoorbeeld bij familie zit", laat een woordvoerder van de politie aan RTL Nieuws weten. De politie wil niet zeggen om wie het gaat, maar volgens het AD zou het gaan om Peter M.. De man zou psychotisch zijn, aan schizofrenie lijden en zou volgens zijn familie levensgevaarlijk zijn als hij zijn medicijnen niet slikt.

Zaterdag ontsnapt

Fivoor laat weten dat het verlof toegekend was volgens 'de geldende procedures'. Daarnaast geven zij in een bericht op hun website aan dat het niet gaat om een patiënt met een tbs-maatregel en dat de man niet in Fivoor verbleef als onderdeel van zijn detentie. De man mocht zaterdag drie uur naar buiten. De eerste twee uur daarvan waren begeleid. "In het derde uur is hij ontsnapt", vertelt een woordvoerder van de kliniek.

De gemeente Zeist had vanochtend bij de kliniek aangedrongen om 'openheid van zaken' te geven.

'Ik houd mijn hart vast'

De moeder van M. zegt tegen de krant dat haar zoon 'hartstikke gevaarlijk' is. "Ik houd mijn hart vast. Hij heeft nu al dagen geen medicijnen gehad. Ik kan je nu al verzekeren, zonder medicijnen is hij levensgevaarlijk."

Volgens zijn zus kwam M. in januari op de forensisch psychiatrische afdeling van Fivoor terecht. Daar zou hij onhandelbaar zijn geweest en diverse malen hebben gezegd dat hij van plan was te ontsnappen.