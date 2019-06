Postzak met examens gestolen, leerlingen in Eersel moeten herkansen

Een postzak met daarin 59 examens van het Rythovius College in Eersel is gestolen toen het onderweg was naar het postdepot van PostNL. Alle vwo-leerlingen die examen deden in wiskunde A en geschiedenis op de school, moeten hun examen herkansen. "Er is veel ongeloof bij de leerlingen."

De examens waren vanuit een retailpunt van PostNL aangetekend onderweg naar het postdepot. Uit de bestelbus zijn toen twee postzakken gestolen, vertelt een woordvoerder van PostNL. "Daar zaten de examens in, samen met twee andere aangetekende poststukken." De Onderwijsinspectie is daarna door de school ingeschakeld en zij hebben gisteren alle examens ongeldig verklaard. 'Niet gericht op examens' Hoe de zak gestolen kon worden, is onduidelijk, laat directeur van de school Marleen van den Hurk weten. "Ik ga er niet vanuit dat de diefstal gericht was op het stelen van de examens." De 36 vwo-leerlingen die het betreft zijn inmiddels geïnformeerd en weten dat ze binnenkort hun examen moeten herkansen. "Er zullen vast en zeker leerlingen zijn die nu aan het genieten zijn van hun vakantie, maar toch opnieuw moeten gaan leren. Dat is heel spijtig." 'Heel verdrietig' Sommigen konden het zelfs niet geloven. "Die zeiden: 'Dit meen je toch niet?'. De meesten zijn heel erg teleurgesteld en verdrietig." De school 'stelt alles in het werk' om de leerlingen zo goed mogelijk te begeleiden en biedt extra begeleiding en examentraining aan. Aangifte PostNL heeft aangifte gedaan van de diefstal, de politie onderzoekt de zaak.