Code oranje in drie provincies: onweer, hagel en zware windstoten

Tegen het einde van de middag, rond vijf uur, is het zuiden als eerste aan de beurt. "Daarna gaan de onweersbuien het hele land over, rond 12 uur vanavond zijn we er pas weer vanaf."

'Dit weer kan link zijn'

Dorrestein adviseert voor vanavond alle tuinsetjes binnen te halen en in het zuiden misschien vroeger naar huis te gaan. "De avondspits zal er last van krijgen, vooral in het zuiden. Dit weer kan best link zijn. Als je 's avonds de weg niet op hoeft, doe het dan ook niet."