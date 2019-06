Onweer, hagel en windstoten in het hele land: 'Kans op kleine tornado's'

Dorrestein adviseert voor vanavond alle tuinsetjes binnen te halen en in het zuiden misschien vroeger naar huis te gaan. "De avondspits zal er last van krijgen, vooral in het zuiden. Dit weer kan best link zijn. Als je 's avonds de weg niet op hoeft, doe het dan ook niet."

Kleine tornado's

Fietsen met windsnelheden van 100 kilometer per uur is ook niet verstandig, zegt Dorrestein. "Wandelen met een paraplu ook niet. Er komt heel veel bliksem." In het oosten van Nederland kunnen er vanavond zelfs kleine tornado's ontstaan. "Het zijn een beetje Amerikaanse taferelen die we gaan krijgen."

Als je nog van het lekkere weer wilt genieten, kan dat vanmiddag nog. "Het is nog heerlijk warm vanmiddag, zo'n 30 graden met zon. Morgen is dat lekkere weer sowieso voorbij en is het beduidend koeler met meer kans op neerslag."

Het KNMI waarschuwt om vanavond open water en open gebied te mijden en niet onder bomen te schuilen.