'Martine maakte de onzichtbare gevolgen van een hersenbloeding tastbaar'

Het boek Rinkeldekink' van Martine Bijl gaat over haar hersenbloeding en de langdurige herstelperiode daarna. Ze schrijft over haar tijd in een revalidatieoord en het ziekenhuis, waar ze behandeld werd voor een depressie.

Als ze op een dag in haar bed in het revalidatiecentrum ligt, voelt ze dat waan en werkelijkheid door elkaar lijken te lopen. Op een dag lijken de mooie bloemenfoto's die ze in haar kamer heeft opgehangen, veranderd te zijn in foto's van 'valse honden met opgetrokken bovenlip'. Daarover schrijft ze:

Fragment uit het boek:

"En ik zei niks, alleen tegen Berend en Yan en Winnie zei ik iets. Ik weet niet meer waarom het was, ik schaamde me denk ik, maar aan anderen durfde ik het niet te vertellen of ik kon het niet.

Ik wilde eerlijk gezegd niet eens dat er veel bezoek kwam. Ik kon nog wel steeds communiceren, ik kon gewoon om een kopje thee vragen en ik kon zeggen dat het goed met me ging. Niemand kon iets aan me zien. Iedereen was op weg ergens naartoe, leek het, en ik liep op de ventweg, en ik kon niet bij ze komen en zij ook niet bij mij. Niemand merkte daar iets van.

Het was alsof al mijn angsten zich verzamelden onder een ijslaag, die niet wilde breken. Daaronder was het een zootje. Alles liep door elkaar."

