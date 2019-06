Zangeres, actrice en presentatrice Martine Bijl (71) overleden

Martine Bijl was getrouwd met presentator en regisseur Berend Boudewijn. De uitvaart vindt woensdag in besloten kring plaats.

De afgelopen jaren werd Martine opnieuw populair door het programma Heel Holland Bakt. Hiervoor nam ze de presentatie op zich bij de eerste drie seizoenen, maar dat werd na haar hersenbloeding overgenomen door André van Duin.

'Geweldige vakvrouw'

Van Duin wist eergisteren al dat ze was overleden, vertelt hij aan RTL Nieuws. "Het is altijd moeilijk als je zoiets weet. Het blijft onwerkelijk natuurlijk. Door haar ziekte was ze al een tijdje uit beeld bij ons, maar we hadden nog wel contact via SMS en via mail. Ze kampte na haar hersenbloeding met een depressie. Martine was zeer veelzijdig. Ze was een geweldige vakvrouw."