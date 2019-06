Schaafwonden en botbreuken: scooter huren op vakantie gaat steeds vaker mis

Geen 50 maar 110 cc

Waarom het zo vaak misgaat? "Het verkeer in Azië en Zuid-Europa is vaak anders dan mensen hier in Nederland gewend zijn. Soms moet je links rijden of gelden andere regels en gebruiken. Ook is het wegdek vaak een stuk slechter, en dan zit een ongeluk in een klein hoekje."

Verder zijn de scooters die je in bijvoorbeeld Azië kunt huren, vaak geen scooter maar eigenlijk een motor. "Waar we in Nederland een cilinderinhoud van 50 cc kennen, hebben de scooters daar meestal 110 cc. Ze hebben dus veel meer vermogen en kunnen veel harder. In Nederland heb je daar een apart rijbewijs voor nodig, naar in het buitenland doet een verhuurbedrijf daar vaak niet moeilijk over."

Toch is het wel verstandig om hier zelf alert op te zijn, zegt de ANWB. "Als je een ongeluk krijgt terwijl je niet het juiste rijbewijs hebt, kun je daar in het buitenland voor vervolgd worden."