Nabestaanden ontzet over MH17-uitspraken Maleisische premier

De werkgroep, die bestaat uit nabestaanden van slachtoffers die op 17 juli 2014 omkwamen bij de ramp, heeft in een brief om opheldering van premier Mahathir Mohammad gevraagd. "Hij negeert de feiten en de belangen van de nabestaanden van de Maleisische slachtoffers", staat in een persbericht.

JIT

De Maleisische premier zei eerder deze week tegen persbureau Bernama achter de conclusies van het Joint Investigation Team (JIT) te staan, tot het punt in het onderzoek waarin wordt beweerd dat de raket waarmee vlucht MH17 werd neergehaald van Russische makelij was.

Of Rusland het projectiel heeft afgevuurd, betwijfelt hij. "Ik denk niet dat zo’n gedisciplineerde partij verantwoordelijk is voor de lancering van de raket."

'Waar is het bewijs?'

Het JIT concludeerde eerder dat de raket werd afgevuurd vanuit een gebied in handen van pro-Russische separatisten, met een BUK-raketinstallatie afkomstig uit Rusland, die vervolgens weer is teruggereden naar Rusland.

"Ze beschuldigen Rusland, maar waar is het bewijs?", vraagt Mohammad over de conclusies van het JIT. "We weten dat de raket van een Russisch type is, maar hij kan ook in Oekraïne zijn gemaakt."