Heetste 2 juni ooit gemeten? 'Je kunt binnen een kwartiertje al verbranden'

Hij waarschuwt mensen die naar het strand gaan. "In de middag kan er een zeewind opsteken, waardoor de temperatuur misschien aangenamer voelt maar de UV-straling trekt zich daar niets van aan. Door de lagere temperaturen heb je minder snel de drang om in te smeren, maar je verbrandt nog altijd even snel. Het is dus belangrijk om je goed en regelmatig in te smeren, ook als het wat frisser is."