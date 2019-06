Cor botste met appende fietser: 'Nog elke dag voel ik de gevolgen'

Rhiannon Regan spreekt uit eigen ervaring. Zij was zelf aan het appen op de fiets, onderweg naar haar werk. "Ik keek dus niet voor me en reed vol op een stilstaande auto. Er zat een deuk in de auto en ik had een gekneusde pols. Vanaf toen heb ik draadloze oordopjes aangeschaft zodat ik wel muziek kan luisteren, maar de telefoon mooi kan opbergen in mijn tas."

Gevolgen groot

De gevolgen voor Jasmijn van Dijk waren groter. "Ik was op de fiets en zag twee jongens in tegengestelde richting die allebei met hun telefoon bezig waren. Ik voelde al aan dat het niet goed ging. Ik belde en belde, riep zelfs, maar ze waren zo bezig met hun telefoons. We botsten. Ik viel over mijn stuur en kwam tussen de fietsen van de jongens terecht, hard op de keien."