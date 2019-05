Mannen misbruikten Romy's strijd tegen anorexia: 'Kreeg wel 100 seksueel getinte berichten'

De mannen wisten Romy te vinden via haar sociale mediakanalen en haar blog. Ze is al een lange tijd open over haar anorexia. "Eerst gebeurde het nog niet zo veel. Maar hoe meer volgers ik had, hoe meer berichten ik kreeg van mannen. De een vraagt foto's van je om te zien hoe dun je bent. De ander wil met je naar bed. Het gaat echt heel ver."

'Het taboe gaat er nu af'

Romy is blij dat er nu aandacht is voor het onderwerp. "Er moet iets aan gedaan worden. Je bent op zo'n moment dat die mannen dat sturen jezelf niet meer. Nu denk je, daar zou ik nooit in meegaan, maar als je anorexia hebt ben je een ander mens. Door dit bespreekbaar te maken, gaat het taboe eraf. Zo durf je misschien beter over de berichten te vertellen, je hebt namelijk echt iemand nodig die je remt."