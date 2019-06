Verkeersdeskundigen waarschuwen: 'Zorg dat appverbod niet zinloos wordt'

Verkeerspsycholoog Gerard Tertoolen is het met haar eens. "Het verbod heeft alleen zin als je het gevoel hebt dat je op elk moment betrapt kan worden. Als er nauwelijks op wordt gecontroleerd, verslapt de aandacht van de fietser en gaat-ie het toch weer doen."

Gevaarlijk

Hij vindt dat fietsers te weinig is bijgebracht waarom appen tijdens de rit gevaarlijk is. "Ik kan wel zeggen dat het slecht is, maar geen enkele fietser die dat zo voelt. Je moet zoiets uitleggen. In lesprogramma's, in een grote campagne. Dan ontstaat er begrip. Met alleen het verbod worden spierballen getoond, maar ik verwacht weinig resultaat."