Drie jongeren opgepakt voor mishandelen mogelijke pesters Marwan (15)

Marwan maakte maandag zeer waarschijnlijk zelf een einde aan zijn leven. Op sociale media gingen kort na de dood van Marwan drie verschillende filmpjes rond waarin te zien was dat de jongen werd gepest. Of de beelden recent zijn opgenomen, is onduidelijk.

Lichte verwondingen

Sommige jongens die op de filmpjes te zien zijn, zijn na de dood van Marwan mishandeld. Zij hebben lichte verwondingen opgelopen, vertelt een woordvoerder van de politie.

Honderden mensen namen woensdagavond in Hilversum afscheid van de 15-jarige Marwan Ben Kodad. De jongen werd maandag bewusteloos aangetroffen in zijn slaapkamer, hulp mocht niet meer baten. Klasgenoten en vrienden spreken sinds zijn dood nergens anders over: Marwan zou jarenlang gepest zijn.