Man doodgeschoten in Utrecht, politie zoekt schutter

In de Kanaalstraat in Utrecht is vanavond iemand op straat doodgeschoten. De daders zijn gevlucht.

De politie is dringend op zoek naar de schutters en eventuele tips. In dezelfde wijk, Lombok, is in de nacht van dinsdag op woensdag ook al twee keer geschoten. Toen zijn twee bedrijfspanden beschoten. Voor zover bekend raakte daarbij niemand gewond. Ook deze verdachten zijn nog spoorloos.