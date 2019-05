Lek Belastingdienst: accountant had toegang tot data oud-cliënten

Dat schrijft de Volkskrant die met de accountant uit Rotterdam heeft gesproken. Volgens de krant waren de gegevens van de oud-cliënten maandenlang te zien. De Belastingdienst heeft het lek gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Het is niet bekend hoeveel mensen zijn gedupeerd.

Bij toeval ontdekt

De fout werd bij toeval door de accountant ontdekt. Toen hij bezig was met de belastingaangiftes van een van zijn cliënten van wie hij een machtiging had en op de terug-knop klikte, kwam hij bij een lijstje terecht met verschillende klanten. Daartussen zaten ook cliënten van wie de machtiging inmiddels was verlopen. Hij kon de strikt persoonlijke gegevens van hen inzien.