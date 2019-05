Politie bevrijdt twee kinderen na uren in auto in Tilburg

De politie in Tilburg heeft vanmiddag twee kinderen bevrijd die al uren zaten opgesloten in een snikhete auto. De ouders waren op dat moment in geen velden of wegen te bekennen.

De auto stond rond het middaguur in de zon geparkeerd tegenover een eetcafé in het centrum van Tilburg. Bezoekers van dat café zagen de kinderen voor langere tijd alleen in de auto zitten, en waarschuwden de eigenaar van het café. Die belde meteen 112. Deur openen De agenten die ter plaatse gingen hebben gevraagd of het oudere kind de deur kon openen, en dat lukte. Na een tijd kwamen de ouders terug met nog een kind. De kinderen, die volgens de politie zeker drie uur in de auto hadden gezeten, zijn nagekeken door ambulancemedewerkers, maar hoefden niet naar het ziekenhuis. De ouders en kinderen zijn naar het politiebureau gebracht. De politie heeft hulpverlening voor het gezin ingeschakeld. Lees ook: Politie redt kinderen uit snikhete auto's, instanties ingeschakeld