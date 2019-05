Lang, langer, langst: recordpoging met lange mensen in Utrecht

Daarom probeerde de club vandaag de in stadion Galgenwaard in Utrecht een recordaantal lange mensen bij elkaar te brengen voor een vermelding in het Guinness Book of Records. Dat record staat nu nog op 136 en is in handen van de Australische stad Melbourne.

Torenhoog

De verwachtingen in Utrecht zijn torenhoog: er werd gegokt op meer dan 800 mannen en vrouwen. De mannen moesten tenminste 1,90 meter zijn, vrouwen minimaal 1,80 meter. En het lijkt een succes: honderden lange mensen kwamen naar het stadion vandaag. Over zes weken wordt bekend of ze het beroemde boek hebben gehaald.