Veel vragen rond dood Marwan (15): 'Hoe kon dit gebeuren?'

Op sociale media gingen kort na de dood van Marwan drie verschillende filmpjes rond waarin te zien was dat de jongen werd gepest. "Het is duidelijk op de beelden te zien: hij werd geïntimideerd, mishandeld en vernederd", vertelt Zaki. Of de beelden recent zijn opgenomen, is onduidelijk.

'Hoop dat iedereen is wakker geschud'

Marwan was volgens Zaki iemand die opgroeide in een warm gezin met veel liefde, iemand die vriendelijk was, iedereen begroette en altijd lachte. Aan de vele tranen die gisteravond vloeiden, werd duidelijk dat Marwan niet alleen bij Zaki enorm geliefd was. "Ik hoop dat iedereen wakker is geschud en beseft dat iedereen vriendelijker met elkaar moet omgaan. Dat je moet beseffen dat als je iemand pest, je diegene dusdanig kunt kwetsen dat er hele vervelende dingen kunnen gebeuren."