Chelsea wint Europa League ten koste van Arsenal

Voor Arsenal kwam de nederlaag hard aan, omdat het voor de club de laatste kans was zich te plaatsen voor de Champions League. Chelsea had dat al gedaan via de reguliere competitie. Coach Unai Emery bleef daardoor in zijn eerste seizoen bij 'the Gunners' zonder prijzen. Met Sevilla won de Spanjaard drie keer de Europa League.

De beslissende doelpunten van Chelsea werden gemaakt door Olivier Giroud, Pedro en Eden Hazard. Daarna scoorde Alex Iwobi voor Arsenal. Hazard zorgde voor de 4-1. Chelsea won het toernooi eerder in 2013 in Amsterdam.

Niet uitverkocht

Er was veel te doen om de finale in de hoofdstad van Azerbeidzjan. De wedstrijd die pas om 23.00 uur (plaatselijke tijd) begon, was niet uitverkocht. Zelfs de supporters van Chelsea en Arsenal waren niet erg happig op wedstrijdtickets. Beide clubs moesten kaarten teruggeven aan de UEFA.