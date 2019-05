'Shaking like hell': Kiki Bertens geeft op in tweede ronde Roland Garros

Bertens zei dat ze op het moment dat ze een medische time-out aanvroeg, al wist dat opgave onvermijdelijk was. "Ik wilde het gewoon proberen, want je weet nooit wat er op de baan gebeurt", aldus Bertens, die naar eigen zeggen niets geks heeft gedaan of gegeten.

'Ik had geen energie meer'

"Ik werd om 3.00 uur in de nacht wakker en voelde me heel erg ziek. De hele dag heb ik al last van diarree. In de middag heb ik nog wat geslapen, maar het mocht niet baten. Ik voelde me later op de dag wel iets beter, maar als ik kracht in mijn slagen stopte, dan kwam er niets uit. Ik had geen energie meer. Er is niet iemand die je wat energie kan geven, zodat je weer drie uur kunt gaan."

Bertens werd beschouwd als een van de kanshebbers voor de eindzege. Bertens: "Het is erg slechte timing en erg vervelend dat dit gebeurt op een grand slam waar je je zo goed voelt."