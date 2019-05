Hemelvaart zorgt voor enorme drukte op de weg: zeker 1000 kilometer file

Het is onder meer druk op de wegen richting de Veluwe, Noord-Brabant en Limburg, zegt een woordvoerder van de ANWB.

Veel ongelukken

Ook zijn er veel ongelukken geweest die voor vertraging zorgen. Zo is bij Wessem de A2 afgesloten in zuidelijke richting en op de A58 naar Eindhoven gebeurde een ongeluk bij Tilburg. Hiervoor waren tijdelijk twee rijstroken afgesloten en liep de vertraging snel op. In tegengestelde richting gebeurde ook een ongeluk op de A58 bij Tilburg.