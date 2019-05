Gameverslaving straks erkend als stoornis: dit zijn de symptomen

Blij met 'label'

Victor van Rossum (23), die zelf jarenlang gameverslaafd was, is wél blij dat gameverslaving nu officieel erkend wordt. "Ik ben heel blij met het besluit van de WHO. Het voelt stom om ergens een label aan te hangen, maar af en toe is het nodig. Ook al is het stom."

Van Rossum speelde jarenlang van alles. "Het maakte niet uit wat, als het maar online was. Dan kroop ik 12/13 uur per dag achter m'n laptop en vestopte ik mezelf."

Gepest

Hij ontsnapte zo aan het 'echte' leven. "Op school werd ik altijd veel gepest, en voelde ik me nooit veilig. Ik werd gekleineerd, en ik was eenzaam. Maar online kon ik wel mezelf zijn, en werd ik geaccepteerd. Ik was goed in gamen, dus mensen wilden graag met me spelen. Het was echt mijn toevlucht."