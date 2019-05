Dakloze Raymildo (19) vermoedelijk doodgeschoten omdat hij sliep in drugsbus

De politie werkte een jaar lang in stilte aan de zaak-Raymildo, liet een woordvoerder vanavond weten in Opsporing Verzocht. Voor het eerst gaf de politie meer duidelijkheid over waarom Raymildo vermoedelijk is doodgeschoten.

'We zouden samen aan zijn toekomst werken'

De 19-jarige Amsterdammer was iemand die niets te maken wilde hebben met drugs. Hij zag vrienden om hem heen in de criminaliteit belanden, maar moest daar zelf niets van hebben. Hij had geen vaste woonplaats, maar kon vaak terecht bij zijn zus. "Hij was eigenlijk een kind van me. We zouden samen aan zijn toekomst werken en doelen opstellen hoe hij een eigen inkomen kon krijgen", zei de zus van Raymildo.

En dat lukte. Eind april kreeg Raymildo te horen dat hij was aangenomen bij de gemeente Amsterdam bij de gemeentereiniging. Een vaste woonplek had hij nog steeds niet, maar hij hield daar voortdurend zijn ogen voor open.

Busje als tijdelijke slaapplek

Tijdens het werk in Amsterdam zag hij een grijze bestelbus staan met de sleutels er nog in. Hij besloot na het werk de sleutels eruit te halen en de volgende dag de bus mee te nemen om te gebruiken als tijdelijke slaapplek. Hij reed er veel mee rond, zo ook op 2 mei. Die avond werd hij neergeschoten terwijl hij in de bus zat te wachten op een vriend.