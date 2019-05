'Justitie wil camerabeelden uit ggz-kliniek Thijs H.'

''De rechter-commissaris zal beslissen of Mondriaan zich kan beroepen op het verschoningsrecht of dat de camerabeelden uit de kliniek wel bij het proces betrokken mogen worden”, zegt een woordvoerder van de rechtbank in Limburg tegen de krant.

Bebloede kleding

Thijs H. verbleef in de week van de drie moorden meermaals in de kliniek Vijverdal in Maastricht. H. had zich daar de avond voor het dodelijke incident zelf gemeld. De volgende morgen kondigde hij aan dat hij naar de Brunssummerheide zou gaan.

's Middags kwam hij terug, en volgens een ingewijde waren er direct vermoedens dat H. achter de - via de media al bekend geworden - dood van de wandelaars zat. Er zou zelfs bloed op zijn kleren hebben gezeten, zei een betrokkene eerder in het AD