Politie lanceert app waarmee je zelf onderzoek kunt doen na misdrijf

Politie en OM zien dat burgers steeds vaker zelf actie ondernemen als zij slachtoffer zijn van een misdrijf. ''Vooral technologische ontwikkelingen zorgen ervoor dat mensen steeds beter in staat zijn om zelf onderzoekshandelingen te verrichten. Met de app 'Mijn onderzoek' proberen we op die beweging in te spelen en mensen te faciliteren'', zegt Oscar Dros, portefeuillehouder burgerparticipatie.

Getuigeninterview afnemen

Met de app kunnen mensen onder meer een getuigeninterview afnemen, onderzoeken of er camerabeelden beschikbaar zijn, foto’s toevoegen van bewijsstukken, buurtonderzoek uitvoeren en onlineonderzoek verrichten. Het gaat om handelingen die iedere burger mag verrichten.

''We zien dat burgers dergelijke handelingen nu ook verrichten. Het helpt als ze dat op een wijze doen waardoor wij de opbrengst van dit onderzoek ook in de vervolging kunnen gebruiken'', zegt John Lucas, hoofdofficier van justitie

Volgens de politie is het niet zo dat burgers wordt gevraagd het werk van agenten te doen. ''We zien het echt als een vorm van samenwerking. Mensen komen steeds vaker zelf in actie, of wij nu wel of niet met hun aangifte aan de slag gaan. Wij proberen het onderzoek door burgers met deze app zo goed mogelijk te ondersteunen.''